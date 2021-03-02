يسرا تكشف أسرار جديدة عن علاقتها بالزعيم عادل إمام في برنامج "سهرانين" (فيديو)

حلت الفنانة المصرية يسرا خلال الأيام الماضية ضيفة على برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة، وتحدثت حول العديد من الأمور على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي ومن بينها العلاقة التي جمعتها بالزعيم عادل إمام خلال السنوات الطويلة الماضية.

وكشفت يسرا خلال اللقاء عن العديد من التفاصيل والأسرار التي لم تصرّح بها سابقًا، وقالت: "أنا كنت ست محظوظة أني اشتغلت مع عادل إمام 17 فيلم سينمائي".

وأضافت: "كواليس أعمال الزعيم ممتعة ومليئة بالضحك والهزار، الكل بيكون سعيد ومبسوط وهو شخص جميل ودمه خفيف وملتزم وعارف اسم كل واحد في فريق العمل".

وتابعت حديثها حول كواليس العمل معه في فيلم "عمارة يعقوبيان"، وقالت: "عادل إمام عمل كماشة عليا مرتين، مرة مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد، بعدما عرض عليا المشاركة في الفيلم بخمس مشاهد، وقال لي: "خليكي جدعة واعملي معانا خمس مشاهد فاعترضت، فقال لي: أقري الورق ولما قرأت وافقت وقابلت الشخصية الحقيقية وقلدتها في كل شيء".

وتحدثت يسرا أيضًا عن أسلوب عادل إمام في التمثيل وتغييره للنظرة المعتادة عن الفقراء وقالت: " عادل إمام كان لما يعمل دور شخصية فقيرة كان لازم يظهر بمظهر نظيف، الفقر ليس له علاقة بالمظهر الخارجي غير النظيف".

ومن بين أهم الأسرار التي كشفت عنها يسرا، قالت: " عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج مني لم أكن استطيع رفضه... عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي أتجوزه".

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