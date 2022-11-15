يعقوب بوشهري بإطلالة غريبة..هل حاول تقليد النجم رانفير سينغ؟

اعتمد الفنان الكويتي عبدالله بوشهري إطلالة مغايرة عما اعتدنا عليه، ويبدو أن ذلك لصالح مسلسله الجديد "غسيل" الذي من المقرر عرضه قريبًا.

عبدالله بوشهري بإطلالة مختلفة



توجَّه عبدالله بوشهري عبر حسابه على "إنستغرام" لمشاركة متابعيه مجموعة صور من كواليس عمله المنتظر، مستعرضًا إطلالته التي تألفت من قميص بسحاب أمامي وبنطال جاءا مخططين طولين باللون الأحمر والأبيض والأسود، في حين انتعل حذاء رياضي أحمر وغطى عينيه بنظارات شمسية ذات تصميم مميز وإطارات بيضاء.

وأرفق الصورة بتعليق، كتب فيه: "مع المخرج احمد عبدالواحد انتظرونا في مسلسل غسيل".

عبدالله بوشهري يقلد رانفير سينغ

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور، فمنهم من أبدى إعجابه بالإطلالة ومنهم من سخر منها، لكن العديدين اتهموه بتقليد النجم الهندي رانفير سينغ، الذي يعرف بإطلالتها الملونة بنقشات مبهجة.

وكتبت إحدى المتابعات: "رانفير من سوق اليمعه"، وأضافت أخرى: "اصلا هم كلهم العائلة متأثرين في الهنود اخبر يعقوب اخوه متأثر في شاروخان وهو رانفير".

في حين دافعت إحداهن عنه، معلقة: "ول ول ول على كلام الناس خليتوه متهم وطيب لو قلده ايش يعني كفر بطلوا تبالغوا كل واحد حر بنفسه ولا انتم حلال تلبسوا اللي نفسكم فيه وغيركم ياكل هوى".