عبدالله بوشهري يعلن عن مغادرته الحجر الصحي عبر تويتر..شاهدوا ماذا قال

أعلن الفنان الكويتي من أصل إيراني عبدالله بوشهري عن مغادرته للحجر الصحي الذي ظل فيه لمدة أسبوعين كإجراء احترازي اتخذته دولة الكويت وغيرها لكل الأشخاص الذين قدموا من خارج البلاد بعد تفشي وباء كورونا في العالم.

وعلى ما يبدو أن بوشهري لم يتم تشخيصه كحالة مصابة بفيروس كورونا ونتائج فحوصه الطبية كانت سلبية طوال فترة الحجر الصحي، حيث كتب عبر تويتر رسالة شكر لأجهزة الدولة وعلى جهودهم المبذولة في وقاية مواطنيها من الفيروس.

وعلق الفنان الكويتي قائلًا: "الحمدلله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي..شكرا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك، شكرا وزارة الداخلية، شكرا وزارة الصحة، شكرا الهلال الأحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة وعلى كل اللي قاعدين تقدمونه علشان الكويت..شكرا حق كل اللي سأل عني".

الحمدالله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي شكرا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك شكرآ وزارة الداخليه شكرا وزارة الصحه شكرا الهلال الاحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة و على كل اللي قاعدين تقدمونه علشان الكويت شكرا حق كل اللي سال عني pic.twitter.com/eHYwha2pSu — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) March 26, 2020

والجدير بالذكر، أن الفنان عبدالله بوشهري لم يكن الاسم الفني الوحيد الذي دخل الحجر الصحي الفترة الماضية، حيث مرت هذه الأزمة على كل من هند البحرينية، وغدير السبتي وإصابة ابنتها، وغيرهم من النجوم في الوطن العربي.

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