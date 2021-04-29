يوسف الشريف يتصدر (تويتر) بعد عرض أولى حلقات (كوفيد 25)

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كوفيد25 بعد عرض الحلقة الأولي من المسلسل الذي يلعب بطولته الفنان يوسف الشريف .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على (تويتر) وجاءت التعليقات كالتالي:‏‎ #كوفيد25 كل الترندات تستخبى علشان ملك الترندات الحقيقي وصل ⁦،مش خسارة فيك الشابه يا بيه.. #كوفيد25، وقال آخرون :‏كميه الادرنالين الي بتفرزها ..مسلسلات ‎#يوسف_الشريف ..غير عادية ..حاجه كدا زي انتظار ليلة الوقفة ‎#كوفيد25 الحلقة الأولى كالعادة بداية قوية" و “‏مبدئيا كده شابوه يوشف الشريف شكلنا داخلين على مسلسل من العيار الثقيل.. ‎#كوفيد25”

فيما غرد مدون وقال: (مفيش مشاهد مخلة ولا إسفاف ولا لفظ خارج، واحترام للمشاهد، يوسف الشريف الفن المبدع النظيف والهادف)، وقال آخر فى تغريدة ( كم من الحماس غير طبيعي بداية موفقة، كوفيد 25).

وبدأت الحلقة الأولى من المسلسل بإستعراض فيديوهات لمجموعة من الاشخاص مصابين بحالات غريبة، وبعدها يظهر يوسف الشريف الذي يجسد شخصية دكتور، وهو لايف مع جمهوره ويخبرهم أن مايحدث في العالم يعتقد أنه فيروس جديد، ولكن الجمهور لم يصدقه.

وخلال استطلاع يوسف الشريف على فيسبوك يجد شخصا ينتحر من أعلى برج القاهرة، و فيديوهات لأشخاص أخرين يستغيثون وبدأ يحلل الفيروس الجديد وقال أنه مختلف عن كورونا، ويخترق المخ.

ويكتشف (ياسين) أن الفيروس يشبه ماتعمل عليه الشركة، وعلم أنهم يقوموا بعمل لقاح للفيروس قبل انتشاره، وبدأ يتعجب وتساءل لماذا يصنعون اللقاح قبل وجود الفيروس واتهمهم بأنهم وراء ما يحدث بالعالم.

وعلق العديد من المتابعين معبرين عن إعجابهم بانتباه صناع عمل مسلسل كوفيد 25، وظهور الهاتف المحمول بـ5 كاميرات، إذ علق البعض قائلاً: (مهو آيفون نفس الجهاز كل سنة بس بيزيدوا كاميرا فهو تقريبًا توقع صح)، وأعجب العديد باللقطة قائلا: (بأمانة هي فيها فكرة حلوة وعلى الأقل المخرج خد باله من النقطة دي)، وعبر آخر: (اللقطة فيها يقظة من صناع العمل والمسلسل شكله رائع).

يذكر ان المسلسل من بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم، سيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.