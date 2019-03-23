صور تكشف خضوع مايا دياب لعملية تجميل جديدة تثير السخرية و الجدل

مايا دياب

يواصل الاعلامي المثير للجدل ايلي باسيل هجومه على الفنانة مايا دياب بعد إطلالتها في الحلقة الاولى من برنامج (هيك منغني)، وبعد تكذيبها بمسألة الريتنغ وبأن برنامجها كان الاكثر متابعة، قام أيضاً بانتقاد شكل وجهها.

وعلق باسيل على صورة نشرها عبر صفحته على تطبيق (انستجرام) على تغيّر شكل وجه دياب بشكل واضح، لافتاً الى أنها أجرت عملية تجميل جديد لتعريض الحنك والتي سبقها عليها العديد من النجوم من بينهم النجم المصري تامر حسني والنجمة نادين نسيب نجيم.

ورغم أن التغيير في وجهها يظهر بمقارنة بسيطة بين صورها القديمة والحديثة، إلا أن باسيل استغل الأمر لانتقادها قائلاً: (من يومين بعتتلي إحدى الزميلات الصحافيات هالصورة لمايا دياب وانصدمت كيف صاير شكلها. ما تقولولي مْعَرْضَه حنكها!؟ ما هيّ لازم ترفّع مش تعرّض لأن كلّ شي فيها عريض)، حسب موقع دنيا الوطن.

وأضاف متهكماً: (بركي عرَّضِت حنكها ليلبق مع عرض اكتافات البدلة التي كانت ناقصتها).

و أثار التعليق اهتماماً واسعاً بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكالعادة انقسمت الآراء بين من أيّد باسيل ورأى بأن التجميل الجديد الذي خضعت له مايا لا يليق بها وسيء، في حين دافع العديد من الأشخاص عنها، مستغربين الحملة التي تشن ضدها.