تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام الدنمارك اليوم في دوري الأمم الأوروبية نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

تستمر مساء اليوم منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية، حيث يستضيف منتخب الدنمارك نظيره منتخب فرنسا على ملعب "باركن ستوديون"، ويحتاج الديوك للفوز اليوم لرفع رصيد نقاطهم لأكثر من 5 نقاط في المجموعة التي تضم كل من منتخب النمسا ومنتخب كرواتيا.

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام الدنمارك اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام الدنمارك اليوم في دوري الأمم الأوروبية تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب التقارير، فإن مدرب الديوك ديدييه ديشان سيعتمد خطة لعب 3-4-1-2، وستكون ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أريولا

الدفاع: ساليبا – فاران – بافارد

الوسط: ميندي – تشواميني – فوفانا – كلوس

الهجوم: غريزمان – مبابي - جيرو

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية، ولن تكون المباراة مذاعة على أي قناة في الشرق الأوسط، ولكن يمكن متابعة المباراة من خلال التطبيق الرسمي للاتحاد الأوروبي UEFA.TV.

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