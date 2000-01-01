الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع المدرب بيتسو موسيماني

أعلن نادي الأهلي السعودي رسميًا خلال الساعات الماضية عن التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بديلًا للمدرب السابق للنادي روبرت سيبولدي.

ورغم الإعلان من طرف النادي السعودي عن استلام موسيماني منصب المدير الفني للفريق، إلّا أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن تفاصيل العقد والتي يتطلع جماهير وأنصار النادي لمعرفتها بشكل تام.

بيتسو موسيماني مدربًا للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي 🤍💚



Welcome Bitso Mosimane pic.twitter.com/NpEf668V7c — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 25, 2022

بيتسو موسيماني من الأهلي المصري إلى الأهلي السعودي

كانت آخر محطات بيتسو موسيماني التدريبية في شهر يونيو الماضي، حيث كان مدربًا للنادي الأهلي المصري، وتم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، وحاليًا يستعد موسيماني لاستلام مهمة تدريب الأهلي السعودي الذي يخوض هذا الموسم منافسات دوري يلو السعودي.

وفي الحقيقة لا يبدو أن الأهلي بخير هذا الموسم، حيث أن نتائجه في المباريات التي خاضها لم تكن ضمن توقعات المشجعين والمحبين، وحاليًا يحتل النادي المركز السابع في ترتيب دوري يلو السعودي برصيد 8 نقاط.

يشار إلى أن بيتسو موسيماني حقق خلال فترة تدريبه للمارد الأحمر 6 ألقاب وهي دوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر الإفريقي مرتين، والدوري المصري وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

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