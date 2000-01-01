جدول مباريات اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل المواجهات في مختلف المنافسات والبطولات والقنوات الناقلة لها.

تهدأ وتيرة المنافسة خلال مباريات اليوم، حيث تلعب تستكمل المواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز بلقاء يجمع بين إيفرتون وتوتنهام في غوديسون بارك، بالإضافة إلى مباراة في الدوري الإسباني بين فالنسيا ورايو فايكانو في الأسبوع الـ27، كما تعود المنافسة في الدوري العراقي الممتاز وتلعب عدة مباريات أبرزها النجف ضد الكرخ، والطلبة ضد الكهرباء.

جدول مباريات اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 29

إيفرتون ضد توتنهام – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 27

فالنسيا ضد رايو فايكانو – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

دوري يلو السعودي – الجولة 27

الساحل ضد هجر – الموعد: 9:20 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3

الرياض ضد حزم – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

القيصومة ضد العروبة – الموعد: 9:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 4

الدوري العراقي الممتاز – الجولة 21

النجف ضد الكرخ – الموعد: 09:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: العراقية الرياضية

زاخو ضد الزوراء – الموعد: 09:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: العراقية الرياضية

الطلبة ضد الكهرباء – الموعد: 09:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: العراقية الرياضية