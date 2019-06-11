بوغبا أمام حل وحيد للانتقال إلى ريال مدريد

بعد حسم صفقة إيدين هازارد، تتجه أنظار ريال مدريد صوب النجم بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد رغم أن المفاوضات الأولية بين الطرفين كانت "سلبية".

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن المفاوضات الأولية التي جمعت الناديين بدت سلبية بالنسبة إلى الميرينغي، إذ أكدت إدارة الشياطين الحمر أنها لن تفرط في الدولي الفرنسي لكونه "حجر الزاوية" في مشروع المدرب أولي غونار سولشاير.

وتابعت أن أحد مسؤولي ريال مدريد تواصل مع إدارة يونايتد وسألها عن قيمة اللاعب، لكنها امتنعت عن الإدلاء بأي تفاصيل مالية "لأنه ليست لديها أي نية تتعلق برحيله عن إنجلترا هذا الصيف".

وأمام رفض الشياطين الحمر التفريط في لاعب الوسط الفرنسي، البالغ من العمر 26 عاماً، فإنه يتبقى لمسؤولي النادي الملكي حل واحد.

وذكر المصدر أن السبيل الوحيد لإتمام الصفقة هو إقناع بوغبا بالتقدم بطلب للرحيل عن أولد ترافورد لوضع مسؤولي النادي الإنجليزي أمام الأمر الواقع، مضيفاً: "وفي حال عدم مطالبة بوغبا بنفسه بالرحيل فسيكون من الصعب ارتدائه قميص ريال مدريد الموسم القادم".

وكانت تقارير بريطانية كشفت في وقت سابق أن الفرنسي يعد هدفاً حقيقياً لمدرب ريال زين الدين زيدان، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة، في حال تمت، قد تتجاوز 100 مليون يورو.