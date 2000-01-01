دنيا سمير غانم و زوجها يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

البوابة-شارك الإعلامي المصري رامي رضوان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صورا جديدة له برفقة زوجته النجمة المصرية دنيا سمير غانم.

وظهر رامي رضوان بالصور برفقة زوجته الفنانة المصرية وهي ترتدي فستان طويل باللون الأزرق واعتمدت على مكياج تُرابي لإبراز جمالها وتركت شعرها منسدلاُ على كتفيها.

يذكرأن دنيا سمير غانم قدمت في فى رمضان المنقضي، مسلسل (جت سليمة) الذي شهر أول ظهور لابنتها كايلا والمكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري.