كايلا ابنة دنيا سمير غانم تتصدر المشهد في أول ظهور فني لها

البوابة-شهدت الحلقة 12 من مسلسل (جت سليمة) ظهور كايلا رامي رضوان ابنة النجمة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان كضيفة شرف المسلسل، ليكون هذا هو الظهور الأول لكايلا فنياً .

هذا وتفاعل الجمهور مع ظهور كايلا رامي رضوان، حيث كتب أحد المتابعين: (أول ظهور لـ(كايلا رامي رضوان) بنت دنيا سمير غانم زي القمر ماشاء الله)، وكتب أخر:(كتكوت العيلة الجميلة وصل لأول مرة كايلا رامي رضوان مع والدتها دنيا سمير غانم).

و قد بدأ عرض مسلسل (جت سليمة) في الجزء الثاني من رمضان وهو 15 حلقة ويشارك دنيا البطولة: محمد سلام، هالة فاخر، خالد الصاوي، سلوى خطاب، مايان السيد، غادة طلعت ونخبة من النجوم، من تأليف كريم يوسف وإخراج إسلام خيري.