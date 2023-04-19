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كايلا ابنة دنيا سمير غانم تتصدر المشهد في أول ظهور فني لها

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 19 نيسان / أبريل 2023 - 03:20
كايلا رامي رضوان
كايلا رامي رضوان

البوابة-شهدت الحلقة 12 من مسلسل (جت سليمة) ظهور كايلا رامي رضوان ابنة النجمة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان كضيفة شرف المسلسل، ليكون هذا هو الظهور الأول لكايلا فنياً .

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هذا وتفاعل الجمهور مع ظهور كايلا رامي رضوان، حيث كتب أحد المتابعين: (أول ظهور لـ(كايلا رامي رضوان) بنت دنيا سمير غانم زي القمر ماشاء الله)، وكتب أخر:(كتكوت العيلة الجميلة وصل لأول مرة  كايلا رامي رضوان مع والدتها دنيا سمير غانم).

و قد بدأ عرض مسلسل (جت سليمة) في الجزء الثاني من رمضان وهو 15 حلقة ويشارك دنيا البطولة: محمد سلام، هالة فاخر، خالد الصاوي، سلوى خطاب، مايان السيد، غادة طلعت ونخبة من النجوم، من تأليف كريم يوسف وإخراج إسلام خيري.

كلمات دالة:كايلا رامي رضوان

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