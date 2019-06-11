دي ماريا يريد اللعب إلى جانب ميسي في برشلونة

أشار آنخيل دي ماريا إلى شغفه في مشاهدة نجم برشلونة ليونيل ميسي وهو يتدرب، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يحب اللعب إلى جانبه.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي، بطولة كوبا أميركا بهدف إحراز اللقب، بعدما أخفق في الخطوة الأخيرة في النسخ الماضية.

وقال دي ماريا: "أحب اللعب مع ميسي، كما أحب مشاهدته أثناء التدريب، الأشياء التي يفعلها فريدة، من المستحيل شرح ذلك"، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتابع: "كنت أمام فرصة للذهاب إلى برشلونة، لكن ذلك لم يحدث. لو تكرر الأمر مجدداً سأذهب حتى أكون إلى جانبه، وحتى أراه كل يوم. عندما يستلم الكرة، أقف لمتابعته".

وعن علاقته بريال مدريد، علق دي ماريا: "العلاقة انتهت، لأن دوري انتهى هناك، لن أواجه مشكلة في اللعب مع برشلونة".

وختم: "النادي الوحيد الذي لا يمكن اللعب معه هو نيولز أولد بويز، لأني من مشجعي روساريو سنترال".

ويشارك منتخب الأرجنتين في كوبا أميركا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر وكولومبيا وباراغواي.