رذاذ واقي الشمس.. خيارك المثالي لبشرة ذات مظهر لامع‎‎

بالطبع لا يوجد هنالك أي عذر لعدم تطبيق واقي شمس مناسب في جميع أيام السنة، ففي يوم ماطر أو مشمس أو بارد أو دافئ فانه لا يهم لان كم الإشعاعات الضارة التي تتعرض لها البشرة على مدى اليوم لا تعد ولا تحصى ومع التطور التكنولوجي وزيادة التلوث فان استخدام واقي الشمس، بل وتجديده على مدى اليوم خصوصا في فترات ذروة أشعة الشمس هو أمر هام جدا وضروري لأن تطبيق واقي الشمس بمختلف أشكاله.

أهيمة استخدام رذاذ واقي الشمس:

التخلص من الكلف

تخفيف البقع الداكنة

اللتخلص من تميه البشرة

تخفيف فقدان لمعة البشرة

تقليل إنتاج الزيوت في الوجه

الإبطاء من حدوث عمليات الشيخوخة.

بل أن الدراسات المؤكدة تثبت أن حرارة الشمس في الصيف وعند التعرض لها كثيرا قد تؤدي الى أمراض جلدية خطيرة قد تصل أحيانا الى سرطان الجلد.

لكن لا يحب الجميع تطبيق كريم واقي شمس أو سيروم بسبب الحاجة الى شيئ عملي أكثر وسريع ومناسب لنمط حياة بسيط وسريع أيضا.

والبعض لا يحب الملمس الخاص بكريمات أو سيرومات واقي الشمس لذلك ابتكرت شركات التجميل المختلفة أنواع واقيات شمس بخاخ سهلة التطبيق وخفيفة على البشرة اليك افضل اختياراتنا

أفضل واقي شمس سهل التطبيق وخفيف على البشرة:

واقي شمس بخاخ من سيتافيل Cetaphil Dermacontrol

واقي شمس يرطب البشرة ويتركها غير لامعة، يساعد على امتصاص الزيت وتقليل اللمعان والترطيب وتوفير الحماية من أشعة الشمس، أيضاً يأتي هذا المنتج بعامل حماية من الشمس 30 يحمي من الأشعة فوق البنفسجية. خفيف الوزن وخالي من الزيوت وبدون عطور مضافة، ويمتص بسرعة لترطيب يدوم طويلاً دون انسداد المسام.

متوفر ابتداء من 19 دولار.

واقي شمس بخاخ من نيتروجينا Neutrogena Clear Face

يحتوي بخاخ الوجه الواقي من الشمس على تركيبة خفيفة من الماء تترك ملمسًا خفيفًا وغير لامع و يسمح للبشرة بالتنفس مع تجنب أي مشاكل جلدية غير مرغوب فيها. التركيبة التي تم اختبارها من قبل أطباء الجلدية خالية من الزيوت ولا تسبب انسداد المسام.

مثالي للأفراد ذوي البشرة المعرضة لحب الشباب وتركيبة واقية من أشعة الشمس خالية من العطور ومقاومة للماء لمدة تصل إلى 80 دقيقة. يساعد على حماية بشرتك من أشعة الشمس أثناء الأنشطة الخارجية.

متوفر يسعر 12 دولار.

من سيرافي رذاذ واقي شمس الترا لايت لوشن Ultra Light Lotion

يحبذ أطباء الأمراض الجلدية هذه العلامة التجارية لما لها من فوائد متعددة للبشرة لاحتوائها على مادة السيراميد ، والمكونات الأساسية للمساعدة في تقوية حاجز البشرة الصحي والحفاظ عليه. يحتوي هذا المنتج على هذه المزايا. ولكنه يقدم أيضًا فوائد ترطيب إضافية بفضل إضافة حمض الهيالورونيك- بالإضافة إلى عامل حماية من الشمس بنسبة 50 ولمسة نهائية غير لامعة.

متوفر ابتداء من 15 دولار