دوا ليبا والمصممة دوناتيلا فيرساشتيه تجتمعان لتصميم مجموعة العطلة‎‎

أصبح اسم دوا ليبا فنانة البوب الصاعدة مرتبطًا بدار الأزياء الأيقونية فيرساتشيه، فدائما ما كانت دار أزياء فرساتشيه في زمن كل من جياني ودوناتيلا الملاذ الآمن والإبداعي لفنانين الوب على مر العصور من التون جون، مادونا وليدي جاجا.

لكن منذ عام 2019 ونحن نشهد واحدة من أجمل علاقات صناعة الموضة بين كل دوا ليبا والمصممة دوناتيلا فيرساشتيه.

علاقة دوا ليبا والمصممة دوناتيلا فيرساشتيه



بعد أن ظهرت دوا في الحملة الإعلانية لمجموعة خريف وشتاء ومشت في ممشى العرض لصيف عام 2022 مفتتحة ومغلقة العرض صانعة لحظات أيقونية ممتعة بين كل من البوب والموضة وهو الأمر الذي شكل شيفرة من شيفرات دار فيرساساتشيه على مر العصور.

من المقرر أن يتم تصميم مجموعة صيفية مميزة للسيدات تحمل عنوان La Vacanza التي سيقوم بتصميمها كل من دوناتيلا ودوا جنبا إلى جنب. وقد صرّحت المديرة الإبداعية الرئيسية لدار فيرساشتيه عن هذا التعاون قائلةً:

"لطالما ألهمتني عملية التصميم المشتركة، وكان العمل مع دوا على هذه المجموعة مثيرًا للغاية وأحب الديناميكية بيننا. دوا قوية وجريئة وحرة ورؤيتها الإبداعية استثنائية. الصيف هو وقت سحري. سنعكس هذا الإحساس وألوان ذلك الوقت من العام على عرض أزياء فريد في مدينة كان الفرنسية."

موعد عرض المجموعة الصيفية La Vacanza

من المقرر أن يقام العرض يوم الثلاثاء 23 مايو في مدينة كان في فرنسا كما ستتوفر هذه المجموعة في متاجر الدار وعبر الإنترنت لتأمين سهولة شرائها. وهو ما يتبع سياسة See now, Shop now

عبّرت النجمة دوا ليبا عن حماسها تجاه هذه المجموعة حيث قالت:"أنا متحمسة للغاية للتعاون في تصميم مجموعة النساء La Vacanza لدار فيرساشتيه مع دوناتيلا. لقد تشكل بيننا رابط قوي على مدى السنوات، وأنا ممتنة جدًا للدعم الذي تلقيته منها ومن الفريق بأكمله منذ بداية مسيرتي."

كما أضافت:" إنه لحلمٌ بالنسبة لي أن يتم منحي شرف التعاون في تصميم هذه المجموعة والسماح لي بإطلاق العنان لجميع إلهاماتي الصيفية. أنا فخورة جدًا بهذه المجموعة ولا يسعني الانتظار لإطلاقها في مدينة كانّ."