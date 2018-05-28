أخطاء شائعة في تعامل الناس مع القرآن في رمضان

إقرؤوا القرآن بقلوبكم ولا تقرؤوه بأفواهكم

كثيرة هي الأخطاء التي يقع بها الناس في قراءة القرآن في رمضان، منها أنهم يظنون أن قراءة القرآن يعني أن يقلب الصفحات تباعاً وينتهي، ليصل للختمة ثم بعدها ختمة جديدة، وهذا فهم قاصر للقرآن فالأفضل أن تتلوه بتدبر ولو لم تختمه سوى مرة واحدة، وهي حقيقة القراءة والتدبر: " أفَلاَ يَتَدَبِّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا" لفتةٌ تقرّع القلوب تنبهنا وتحذرنا من قراءته قراءة جريدة ناسين أنّ الأجر كله في التدبّر والتأنّي حتى نتعلّم ونخشع وتسمو به أرواحنا، ليس هذا فحسب بل بعضهم يظن أنّ القراءة أن تبدأ من وسطه وأوله وآخره وحكمه على الاختلاف عند العلماء، لكن الأفضلية للقراءة كما ترتيب القرآن، لذلك إقرؤوا القرآن بقلوبكم ولا تقرؤوه بأفواهكم فإنّه من يقرؤه بفمه دون قلبه فإن قراءته لا تتجاوز حلقه ، لهذا فإن طلبت الأجر فاحرص على تلاوة تليق بالقرآن وصاحبه.

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