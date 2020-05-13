منشور 13 أيّار / مايو 2020 - 05:41 رد فعل هستيري من أبو المعاطي زكي على مقلب رامز جلال! © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند دول عربية تسجل وفيات واصابات جديدة بكورونا وفتوى جزائرية بصلاة العيد في المنازل بومبيو يعتبر من "حق" إسرائيل ضم الضفة لكنه يدعوها لتوخي الحذر خلال التنفيذ رميا بالرصاص.. استشهاد فلسطيني اثناء تواجده بمشفى اسرائيلي للعلاج رد فعل هستيري من أبو المعاطي زكي على مقلب رامز جلال! رامز جلال يغير المقلب ويفاجئ أبو المعاطي زكي..والصراخ سيد الموقف! Loading content ...