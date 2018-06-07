قطايف بالجوز

تقدم إليك "سيدتي.نت" قطايف بالجوز، طبق حلويات شهي، أعديه لجميع المناسبات

المقادير :

دقيق: 400 غراماً (للعجينة)

دقيق: 50 غم (قمحة كاملة، للعجينة)

حليب: 300 ميلليلترا (سائل، للعجينة)

الماء: 200 ملليلتر (للعجينة)

خميرة: 3 غم (للعجينة)

بيكنج بودر: 3 غم (للعجينة)

سكر: 10 غم (للعجينة)

الجوز: 300 غراماً (مفروم ناعماً، للحشو)

سكر: 75 غراماً (للحشو)

ماء الزهر: 10 غم (للحشو)

الزبدة: ملعقة صغيرة (للحشو)

سكر: 500 غراماً (للقطر)

الماء: 200 ملليلتر (للقطر)

عصير الليمون: 10 غم (الحامض، للقطر)

ماء الزهر: 10 غم (للقطر)

طريقة التحضير:

1. لإعداد الحشو: تُخلط مكوّناتها، وتُحفظ في الثلاجة، إلى حين استعمالها.

2. لإعداد القطر: يُحرّك السكّر والماء في وعاء على النار. وحين يغلي، يُضاف عصير الليمون الحامض، مع تركه على النار حتى يصبح كثيفاً. ثم يُسكب ماء الزهر إليه، ويُرفع عن النار، ويُترك جانباً حتى يبرد.

3. لإعداد عجينة القطايف: تُخلط جميع مكوّنات عجينة القطايف، ثم تُترك مدّة 20 دقيقة تقريباً، حتى ترتاح. بعدها تُحمّى مقلاة ذات قعر غير لاصق، وتُدهن بقليل من الزبدة أو السمن، وتُسكب قطع عجينة القطايف بشكل دائري ومتساوٍ، وعندما تجفّ ويحمرّ قعرها، توضع جانباً حتى تبرد.

4. تُحشى كلّ حبّة من القطايف، وتُغلق بإحكام.

5. توضع جميع القطع المحشوّة في صينيّة غير لاصقة، وتُدهن بالزبدة أو السمن (حسب الرغبة) داخل الفرن لمدّة 10 دقائق تقريباً، وذلك على حرارة متوسّطة.

6. بعد إخراجها من الفرن، تُغمس الحبّات بالقطر، وتُزيّن بزهر الليمون.

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