قطايف بالسميد على طريقة مطبخ منال العالم
قطايف بالسميد على طريقة مطبخ منال العالم
إليك طريقة تحضير قطايف بالسميد على طريقة مطبخ منال العالم:
المقادير :
- نصف كوب سميد.
- 2 كوب دقيق.
-3 ملعقة كبيرة سكر.
-ملعقة صغيرة خميرة فورية.
-ملعقة صغيرة بيكينج باودر.
-نصف ملعقة صغيرة ملح.
3\4 1 كوب ماء دافىء.
-ملعقة صغيرة ماء الزهر.
لحشوة القشطة:
-1ونصف كوب حليب.
-كوب واحد كريما سائلة.
-4\1 كوب دقيق.
-4\1 كوب نشا.
3ملعقة كبيرة سكر.
ملعقة كبيرة ماء الزهر.
لحشوة المكسرات:
-نصف كوب بندق مجروش.
- نصف كوب جوز الهند.
- نصف كوب زبيب.
-1ملعقة صغيرة قرفة.
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