البسبوسة بشراب البرتقال

لا بد من المذاق الحلو بعد مجموعة من الأطباق الشهية، تضيف متعة واسترخاء وبعض الطاقة إيضاً لك وللعائلة... لا تحتاري سيدتي.. إليك خطوات تحضير البسبوسة بشراب البرتقال.

المقادير :

سكر: كوبان

الزيت النباتي: كوب

حليب: كوب

بيكنج بودر: ملعقة صغيرة

سميد ناعم: كوبان

البيض: 4 حبات

عصير البرتقال: كوب (مقادير شراب البرتقال)

الماء: كوب (مقادير شراب البرتقال)

سكر: كوب (مقادير شراب البرتقال)

طريقة التحضير:

1. اخفقي البيض والسكر والحليب والزيت والبيكينج باودر جيداً في وعاء حتى يتجانس الخليط.

2. أضيفي السميد واعجني جيداً.

3. ادهني صينية مناسبة للفرن بالقليل من الزيت ورشة طحين ثم اسكبي خليط البسبوسة فيها وأدخليها الفرن على حرارة متوسطة حتى تنضج.

4. لتحضير شراب البرتقال ضعي كوب الماء والسكر على النار حتى يذوب مع التقليب المستمر ثم ارفعيه على النار واستمري في التقليب، حتى يتماسك قوام المزيج.

5. أضيفي إلى المزيج عصير البرتقال وقلبي جيداً حتى تختلط المكونات وتغلي.

6. بعد أن تنضج البسبوسة يسكب عليها شراب البرتقال وتزين بالمكسرات حسب الرغبة.

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