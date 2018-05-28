4 نصائح أساسية لصوم صحي بعيد عن اضطرابات الجهاز الهضمي

احذري تناول الطعام عند الافطار حتى الشبع لتجنب الإصابة بالتخمة

مع حلول شهر رمضان المبارك، نتمنى لك ولعائلتك صياماً مباركاً...فهناك نصائح هامة جداً وأساسية لصوماً صحياً بعيداً عن أضطرابات الجهاز الهضمي وغيرها.

المياه:

احرصي على تناول كميات كبيرة من المياه خلال فترة ما بعد الإفطار وعند السحور، خصوصاً أن الجسم يحتاج الى الكثير من المياه في شهر رمضان المبارك.

فالجسم خلال الصيام يفقد نسبة كبيرة من المياه وبالتالي عليك الحرص على تناول المياه في كل مرة بكمية قليلة حتى لا يؤثر ذلك على الجهاز الهضمي.

الرياضة:

إياك والتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك....وبالتالي ينصح خبراء الصحة بضرورة أن تقومي بممارسة التمارين الرياضية لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل بانتظام بعد تناول الوجبات بساعتين على الأكثر.

تناول الطعام:

احذري تناول الطعام عند الافطار حتى الشبع لتجنب الإصابة بالتخمة. كما ينصح خبراء الصحة بضرورة تناول وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور كالمكسرات والفواكه.

ولا تنسي مضغ الطعام جيدا لتجنب مشاكل الهضم، وعدم الإسراع في تناول الطعام، مع ضرورة تجنب النوم بعد الإفطار.

المشروبات الغازية:

ينصح خبراء الصحة بضرورة الامتناع عن تناول والمشروبات الغازية في شهر رمضان خصوصاً اثناء السحور لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية مما يزيد من الشعور بالعطش خلال النهار.

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