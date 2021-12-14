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قائمة بالافلام التي ترشّحت لجوائز غولدن غلوب 2022.. نيتفليكس وHBO يتصدّران القائمة

منشور 14 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 07:54
جوائز غولدن غلوب
جوائز غولدن غلوب

أصدرت مؤسسة هوليوود للصحافة الأجنية قائمة الترشيحات السنوية لجوائز الـ Golden Globe في دورته 79 لعام 2022.

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وتضمنت القائمة عدد من المسلسلات والأفلام المتميّزة خلال هذا العام والتي عُرضت على الشاشات، إليك قائمة بالأفلام والمسلسلات المرشّحة للجائزة:

قائمة الأفلام المرشّحة لجوائز غولدن غلوب

تصدّر فيلم The Power of the Dog قائمة ترشيحات جوائز غولدن غلوب حيث حصل على سبعة ترشيحات إلى جانب هذه الأفلام:

Belfast   حصل على 7 ترشيحات
The Power of the Dog  حصل على 7 ترشيحات
Don't Look Up  حصل على أربعة ترشيحات
King Richard  حصل على أربعة ترشيحات
Licorice Pizza  حصل على أربعة ترشيحات
West Side Story  حصل على 4 ترشيحات
Being the Ricardos  حصل على 3 ترشيحات
Dune  حصل على 3 ترشيحات
Encanto  حصل على 3 ترشيحات

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المسلسلات التي حصلت على ترشيحات جوائز جولدن غلوب

تصدّر المسلسل Succession قائمة ترشيحات جوائز جولدن غلوب وذلك لحصوله على خمسة ترشيحات، أما المسلسلين "Ted Lasso"، و"The Morning Show حصلا على أربعة ترشيحات.

منصات البث نيتفليكس و HBO يحصلان على أكبر عدد من الترشيحات

حصدت منصة البث نيتفليكس على أكبر عدد من ترشيحات الأفلام  حيث حصدت 17 ترشيح للجائزة من أفلامها التي أصدرتهم مثل The Power of the Dog" و"Don't Look Up" و"Tick، Tick ... Boom!".
أما HBO فقد حصدت 15 ترشيح للجائزة عن فئة المسلسلات والأعمال التلفزيونية.

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