أسطورة ليفربول: من السخافة المراهنة ضد برشلونة بوجود ميسي

يرى جون توشاك أسطورة ليفربول أن المراهنة ضد برشلونة تعد أمراً سخيفاً نظراً لوجود النجم ليونيل ميسي في صفوفه.

تأتي هذه التصريحات قبل ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريدز والبارسا غداً الأربعاء.

وقال الويلزي في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "من الصعب للغاية المراهنة ضد ميسي، حينما يشارك يبدو من السخافة المراهنة ضد برشلونة، فهو فريق قادر حينها على تخطي أي خصم".

"ميسي فريد من نوعه، إنه أحد اللاعبين الأفضل في التاريخ، مع أن الأفضل بالنسبة لي هو جون تشارلز، لكن هذا الاختيار شخصي من طرفي.

"حينما أرى ميسي، أول شيء يخطر ببالي أنه لا حاجة لتدريبه، يكون المدرب عادة متوتراً، لكن حينما يتواجد ميسي، تخيل حجم الثقة عند المدرب، إنه لاعب استثنائي.

"عليهم منح أي خصم لميسي أفضلية تهديفية لموازنة الأمور". في إشارة للإضافة الكبيرة التي يقدمها الأرجنتيني لبرشلونة.

يذكر أن ميسي يعد المرشح الأول حالياً للظفر بالكرة الذهبية لعام 2019، وسيشكل تتويجه بلقب دوري الأبطال أكبر مؤشر قادم على أحقيته بالجائزة.