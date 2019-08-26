أغلى تشكيلة في تاريخ كرة القدم

نشرت صحيفة "آس" الإسبانية تشكيلة لأغلى الصفقات حسب المراكز الـ 11.

وكان العامل المشترك بين اللاعبين هو انتقالهم في السنوات الأخيرة التي شهدت ارتفاعاً جنونياً في أسعار اللاعبين، بعدما تصدر نيمار دا سيلفا القائمة، وذلك حينما كسر باريس سان جيرمان عقد المهاجم القادم من برشلونة مقابل صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وشهدت القائمة وجود لاعبين اثنين من البارسا، ومثلهما من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، كما يملك ليفربول، وتشيلسي، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، ويوفنتوس لاعباً واحداً ضمن التشكيلة.

ويعتبر كيبا آريزابالاغا الحارس الأغلى في تاريخ كرة القدم متفوقاً على آليسون بيكر حارس ليفربول، وذلك بعدما دفع تشيلسي 80 مليون يورو لأتلتيك بلباو من أجله.

في حين ضم الدفاع كلاً من ماتيس دي ليخت (يوفنتوس) وفيرجيل فان دايك (ليفربول)، بالإضافة إلى هاري ماغواير أغلى مدافع في تاريخ مانشستر يونايتد والعالم.

في خط الوسط، يعتبر بول بوغبا أغلى لاعب في هذا المركز بعدما ضمه مانشستر يونايتد من يوفنتوس، وإلى جانبه فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونيخ، وإيدين هازارد نجم ريال مدريد الجديد، وجواو فيليكس الذي حل محل أنتوان غريزمان في أتلتيكو مدريد.

ويقود نيمار أغلى لاعبي خط الهجوم إلى جانب زميله في الفريق الباريسي كيليان مبابي، الذي انتقل قادماً من موناكو.

وإلى جانبهما الشاب عثمان ديمبيلي نجم بوروسيا دورتموند السابق الذي انتقل إلى برشلونة قبل موسمين.