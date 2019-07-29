ألفيش لا يزال يحلم بالعودة لبرشلونة

أكدت شبكة "يول سبورتي" البرازيلية الأحد، أن داني ألفيش لا يزال مهتماً بالانتقال لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم الدولي البرازيلي بإنتر ميلان وآرسنال ومانشستر سيتي مؤخراً، لكنه يفضل العودة إلى كامب ناو لارتباطه العاطفي ببرشلونة وجماهيره.

وينتظر الظهير الدولي إتمام البارسا تعاقده مع نيمار وانتقال نيلسون سيميدو لباريس سان جيرمان في المقابل رفقة فيليبي كوتينيو، من أجل عرض نفسه بشكل رسمي على إدارة النادي الكتالوني.

يذكر أن ألفيش تم اختياره أفضل لاعب في بطولة كوبا أميركا الأخيرة، بعد قيادة منتخب بلاده إلى الفوز باللقب على حساب منتخب بيرو في المباراة النهائية.