ألمانيا تستعين بتاريخها لتجاوز إنجلترا في قمة يورو 2020

سيكون على منتخب إنجلترا التركيز على الحاضر وعدم التفكير في الماضي المرير حين يتواجه الثلاثاء مع غريمه منتخب ألمانيا على ملعب ويمبلي في لندن في ثمن نهائي بطولة يورو 2020.

صحيح أن الإنجليز توجوا بلقبهم الوحيد على الإطلاق، إن كان قارياً أو عالمياً، بفوزهم في نهائي مونديال 1966 على ألمانيا الغربية على نفس الملعب الذي سيجمع المنتخبين الثلاثاء، إلا أن “مانشافت” شكل عقدة تاريخية لمنتخب “الأسود الثلاثة” منذ ذلك النهائي المثير للجدل (4–2 بعد التمديد).

وودع منتخب الأسود الثلاثة نهائيات كأس العالم أعوام 1970 من ربع النهائي و1990 من نصف النهائي و2010 من ثمن النهائي على يد الألمان، كما ودعوا البطولة الأخيرة التي استضافوها على أرضهم عام 1996 في بطولة أوروبا من نصف النهائي على يد الغريم التاريخي الذي توج لاحقاً بلقبه الثالث والأخير في البطولة القارية.

لكن ساوثغيت كان واضحاً في مقاربته لهذه المباراة الأولى بين المنتخبين في نهائيات بطولة منذ مونديال 2010 (تواجها بعدها 4 مرات وديا آخرها نهاية 2017 حين تعادلا سلباً في ويمبلي)، حيث شدد على ضرورة التركيز على الحاضر والقدرة الحالية للاعبين عوضاً عن التفكير في الماضي.

وأكد ساوثغيت على مسألة أن “لا علاقة للتاريخ” بمواجهة اليوم الثلاثاء، موضحاً “لدينا شبان ولدوا في الألفية الجديدة. ليس هناك أي تأثير بما فعله، كما تعلمون، (لاعبون مثل) بيتر بونيتي في عام 1970 وما حدث في عام 1990 وما إلى ذلك.

“بالطبع إنهم يشاهدون هذه الأشياء ويفهمونها قليلاً، لكن هذا ليس بالشيء الذي نتحدث معهم بشأنه. قدم هذا الفريق الكثير من العروض التاريخية في العامين الماضيين، صنع تاريخاً خاصاً به، صنع قصصه الخاصة، وبهذه الطريقة يجب أن يقاربوا هذه المباراة”.

لوف يتطلع لقيادة ألمانيا إلى إنجاز أخير

ولم تكن حال الألمان، الذين يأملون توديع مدربهم يواكيم لوف بأحسن طريقة والذهاب حتى النهائي لتكرار سيناريو 1996، أفضل من “الأسود الثلاثة” إذ خسروا أمام غريمتهم فرنسا بطلة العالم افتتاحاً (0–1)، قبل أن يكشروا عن أنيابهم أمام البرتغال حاملة اللقب (4–2) وصولاً الى مباراتهم المصيرية أمام المجر التي كادت تطيح بهم خارج البطولة لو لم يدرك ليون غوريتسكا التعادل 2–2 في الدقائق القاتلة.

ورغم المستوى المتأرجح الذي قدمه أبطال العالم أربع مرات حذر ساوثغيت لاعبيه من مغبة التقليل من حجم فريق لوف، مشدداً في حديث لشبكة “أي تي في” على أن “نكون جيدين بما فيه الكفاية لكي نتمكن من الفوز على ألمانيا والفريق الألماني الجيد جداً.

“أعتقد أنهم يملكون في صفوفهم أربعة لاعبين توجوا بكأس العالم، وعددا لا يحصى من اللاعبين الفائزين بدوري أبطال أوروبا. ورغم أن الجميع استبعدهم (من السباق على اللقب) فإنهم يملكون لاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة جدا ولاعبي المباريات الكبرى”.

ويعول الألمان في المباراة على خبرتهم الإنجليزية، إذ تضم تشكيلة لوف ستة لاعبين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز ومن بينهم أنتونيو روديغر وكاي هافيرتس المتوجان مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، وإيلكاي غوندوغان المتوج مع مانشستر سيتي بلقب بريميرليغ والذي يحوم الشك حول مشاركته الثلاثاء بسبب الإصابة ما سيفتح المجال أمام البدء بليون غوريتسكا.

السويد تتطلع لتخطي أوكرانيا

من جانبها تسعى السويد إلى مواصلة مشوارها الرائع في نهائيات يورو 2020 عندما تلاقي أوكرانيا على ملعب هامبدن بارك في غلاسكو في ثمن النهائي. وفاجأت السويد الجميع بتصدر المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط وبفارق نقطتين أمام المرشحة الأبرز إسبانيا، بطلة 2008 و2012 وبطلة العالم 2010، وبفارق ست نقاط عن بولندا المرشحة الثانية التي خرجت هي ونجمها هداف بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي خاليي الوفاض.

وصمدت السويد أمام إسبانيا في الجولة الأولى وفرضت التعادل السلبي قبل أن تتغلب على سلوفاكيا 1–0 وعلى بولندا 3–2.

وأشاد مدرب السويد ياني أندرسون بإنجاز لاعبيه قائلاً “حسم صدارة المجموعة أمر رائع مثلما فعلنا في كأس العالم 2018. ستكون لدينا أيام راحة (قبل دور الـ 16) أكثر مما لو أنهينا المجموعة في المركز الثاني أو الثالث”.

وأضاف “إنه إحساس رائع بيننا. اللاعبون محاربون، وإحساسهم بالتضحية يستحق الثناء”.

وستكون مباراة اليوم الخامسة بين المنتخبين السويدي والأوكراني، وفاز الأخير مرتين مقابل خسارة واحدة كانت في المواجهة الثالثة بينهما 1–0 ودياً في خاركيف في العاشر من أغسطس 2011.

لكن أوكرانيا ردت بعدها بأشهر قليلة عندما تغلبت على السويد في دور المجموعات لبطولة يورو عام 2012 بثنائية لمدربها الحالي أندري شيفتشينكو (55 و62 دقيقة) مقابل هدف للعملاق زلاتان إبراهيموفيتش الغائب الأبرز عن تشكيلة المنتخب الاسكندينافي بسبب الإصابة.

وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان منذ عام 2012.

وتمني أوكرانيا النفس بمواصلة مغامرتها في ثالث مشاركة لها في الكأس القارية والأولى التي تأهلت إليها مباشرة بعد التنظيم المشترك عام 2012 مع بولندا، والملحق عام 2016.