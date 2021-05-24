جدول مواعيد مباريات يورو 2020

يترقب متابعو كرة القدم انطلاق بطولة يورو 2020 الشهر القادم، حيث تجتمع أبرز المنتخبات الأوروبية في نسخة تعد بالكثير رغم تداعيات جائحة كورونا التي أجلت المنافسات عاماً كاملاً.
وتقام نسخة هذا العالم من يورو 2020 خلال الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليو، وبنظام جديد، إذ تستضيف عدة مدن أوروبية المواجهات.
أين ستقام بطولة يورو 2020؟
تجري المباريات في 11 مدينة ضمن 11 دولة مختلفة احتفالاً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمرور 60 عاماً على النسخة الأولى من البطولة.
أين سيجري نهائي يورو 2020؟
يشهد ملعب ويمبلي العريق في لندن عاصمة إنجلترا نهائي يورو 2020 المرتقب، إضافة لمواجهتي الدور نصف النهائي.
جدول مباريات يورو 2020:
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|تركيا - إيطاليا
|11 يونيو 2021
|أولمبيكو، روما (إيطاليا)
|ويلز - سويسرا
|يونيو 2021
|باكو الأولمبي، باكو (آذربيجان)
|الدنمارك - فنلندا
|يونيو 2021
|باركين، كوبنهاغن (الدنمارك)
|بلجيكا - روسيا
|يونيو 2021
|كريستوفسكي، سانت بيترسبيرغ (روسيا)
|إنجلترا - روسيا
|يونيو 2021
|ويمبلي، لندن (إنجلترا)
|النمسا - مقدونيا الشمالية
|يونيو 2021
|آرينا ناسيونالا، (بوخارست) رومانيا
|هولندا - أوكرانيا
|يونيو 2021
|يوهان كرويف آرينا، أمستردام (هولندا)
|اسكتلندا - التشيك
|يونيو 2021
|هامبدين بارك، غلاسكو (اسكتلندا)
|بولندا - سلوفاكيا
|يونيو 2021
|كريستوفسكي، سانت بيترسبيرغ (روسيا)
|إسبانيا - السويد
|يونيو 2021
|لا كارتوخا، إشبيلية (إسبانيا)
|المجر - البرتغال
|يونيو 2021
|بوشكاش آرينا، بودابست (المجر)
|فرنسا - ألمانيا
|يونيو 2021
|آليانز آرينا، ميونيخ (ألمانيا)
|فنلندا - روسيا
|يونيو 2021
|كريستوفسكي، سانت بيترسبيرغ (روسيا)
|تركيا - ويلز
|يونيو 2021
|باكو الأولمبي، باكو (آذربيجان)
|إيطاليا - سويسرا
|يونيو 2021
|أولمبيكو، روما (إيطاليا)
|أوكرانيا - مقدونيا الشمالية
|يونيو 2021
|آرينا ناسيونالا، (بوخارست) رومانيا
|الدنمارك - بلجيكا
|يونيو 2021
|باركين، كوبنهاغن (الدنمارك)
|هولندا - النمسا
|يونيو 2021
|يوهان كرويف آرينا، أمستردام (هولندا)
|السويد - سلوفاكيا
|يونيو 2021
|كريستوفسكي، سانت بيترسبيرغ (روسيا)
|كرواتيا - التشيك
|يونيو 2021
|هامبدين بارك، غلاسكو (اسكتلندا)
|إنجلترا - اسكتلندا
|يونيو 2021
|ويمبلي، لندن (إنجلترا)
|المجر - فرنسا
|يونيو 2021
|بوشكاش آرينا، بودابست (المجر)
|البرتغال - ألمانيا
|يونيو 2021
|آليانز آرينا، ميونيخ (ألمانيا)
|إسبانيا - بولندا
|يونيو 2021
|لا كارتوخا، إشبيلية (إسبانيا)
|إيطاليا - ويلز
|يونيو 2021
|أولمبيكو، روما (إيطاليا)
|سويسرا - تركيا
|يونيو 2021
|باكو الأولمبي، باكو (آذربيجان)
|أوكرانيا - النمسا
|يونيو 2021
|آرينا ناسيونالا، (بوخارست) رومانيا
|مقدونيا الشمالية - هولندا
|يونيو 2021
|يوهان كرويف آرينا، أمستردام (هولندا)
|فنلندا - بلجيكا
|يونيو 2021
|كريستوفسكي، سانت بيترسبيرغ (روسيا)
|روسيا - الدنمارك
|يونيو 2021
|باركين، كوبنهاغن (الدنمارك)
|التشيك - إنجلترا
|يونيو 2021
|ويمبلي، لندن (إنجلترا)
|كرواتيا - اسكتلندا
|يونيو 2021
|هامبدين بارك، غلاسكو (اسكتلندا)
|السويد - بولندا
|يونيو 2021
|كريستوفسكي، سانت بيترسبيرغ (روسيا)
|سلوفاكيا - إسبانيا
|يونيو 2021
|لا كارتوخا، إشبيلية (إسبانيا)
|ألمانيا - المجر
|يونيو 2021
|آليانز آرينا، ميونيخ (ألمانيا)
|البرتغال - فرنسا
|يونيو 2021
|بوشكاش آرينا، بودابست (المجر)
|المباراة الأولى لدور 16
|يونيو 2021
|يوهان كرويف أرينا، أمستردام (هولندا)
|المباراة الثانية لدور 16
|يونيو 2021
|ويمبلي، لندن (إنجلترا)
|المباراة الثالثة لدور 16
|يونيو 2021
|بوشكاش آرينا، بودابست (المجر)
|المباراة الرابعة لدور 16
|يونيو 2021
|لا كارتوخا، إشبيلية (إسبانيا)
|المباراة الخامسة لدور 16
|يونيو 2021
|باركين، كوبنهاغن (الدنمارك)
|المباراة السادسة لدور 16
|يونيو 2021
|آرينا ناسيونالا، (بوخارست) رومانيا
|المباراة السابعة لدور 16
|يونيو 2021
|كريستوفسكي، سانت بيترسبيرغ (روسيا)
|المباراة الثامنة لدور 16
|يونيو 2021
|هامبدين بارك، غلاسكو (اسكتلندا)
|ربع النهائي 1
|يوليو 2021
|كريستوفسكي، سانت بيترسبيرغ (روسيا)
|ربع النهائي 2
|يوليو 2021
|آليانز آرينا، ميونيخ (ألمانيا)
|ربع النهائي 3
|يوليو 2021
|باكو الأولمبي، باكو (آذربيجان)
|ربع النهائي 4
|يوليو 2021
|أولمبيكو، روما (إيطاليا)
|نصف النهائي 1
|يوليو 2021
|ويمبلي، لندن (إنجلترا)
|نصف النهائي 2
|يوليو 2021
|ويمبلي، لندن (إنجلترا)
|النهائي
|11 يوليو 2021
|ويمبلي، لندن (إنجلترا)
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