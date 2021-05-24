جدول مواعيد مباريات يورو 2020

يترقب متابعو كرة القدم انطلاق بطولة يورو 2020 الشهر القادم، حيث تجتمع أبرز المنتخبات الأوروبية في نسخة تعد بالكثير رغم تداعيات جائحة كورونا التي أجلت المنافسات عاماً كاملاً.

وتقام نسخة هذا العالم من يورو 2020 خلال الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليو، وبنظام جديد، إذ تستضيف عدة مدن أوروبية المواجهات.

أين ستقام بطولة يورو 2020؟

تجري المباريات في 11 مدينة ضمن 11 دولة مختلفة احتفالاً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمرور 60 عاماً على النسخة الأولى من البطولة.

أين سيجري نهائي يورو 2020؟

يشهد ملعب ويمبلي العريق في لندن عاصمة إنجلترا نهائي يورو 2020 المرتقب، إضافة لمواجهتي الدور نصف النهائي.

جدول مباريات يورو 2020: