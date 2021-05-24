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جدول مواعيد مباريات يورو 2020

منشور 24 أيّار / مايو 2021 - 02:00
يورو 2020
يورو 2020

يترقب متابعو كرة القدم انطلاق بطولة يورو 2020 الشهر القادم، حيث تجتمع أبرز المنتخبات الأوروبية في نسخة تعد بالكثير رغم تداعيات جائحة كورونا التي أجلت المنافسات عاماً كاملاً.

وتقام نسخة هذا العالم من يورو 2020 خلال الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليو، وبنظام جديد، إذ تستضيف عدة مدن أوروبية المواجهات.

يورو 2020

أين ستقام بطولة يورو 2020؟

تجري المباريات في 11 مدينة ضمن 11 دولة مختلفة احتفالاً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمرور 60 عاماً على النسخة الأولى من البطولة.

أين سيجري نهائي يورو 2020؟

يشهد ملعب ويمبلي العريق في لندن عاصمة إنجلترا نهائي يورو 2020 المرتقب، إضافة لمواجهتي الدور نصف النهائي.

جدول مباريات يورو 2020:

المباراة الموعد الملعب
تركيا - إيطاليا 11 يونيو 2021 أولمبيكو، روما (إيطاليا)
ويلز - سويسرا يونيو 2021 باكو الأولمبي، باكو (آذربيجان)
الدنمارك - فنلندا يونيو 2021 باركين، كوبنهاغن (الدنمارك)
بلجيكا - روسيا يونيو 2021 كريستوفسكي، سانت بيترسبيرغ (روسيا)
إنجلترا - روسيا يونيو 2021 ويمبلي، لندن (إنجلترا)
النمسا - مقدونيا الشمالية يونيو 2021 آرينا ناسيونالا، (بوخارست) رومانيا
هولندا - أوكرانيا يونيو 2021 يوهان كرويف آرينا، أمستردام (هولندا)
اسكتلندا - التشيك يونيو 2021 هامبدين بارك، غلاسكو (اسكتلندا)
بولندا - سلوفاكيا يونيو 2021 كريستوفسكي، سانت بيترسبيرغ (روسيا)
إسبانيا - السويد يونيو 2021 لا كارتوخا، إشبيلية (إسبانيا)
المجر - البرتغال يونيو 2021 بوشكاش آرينا، بودابست (المجر)
فرنسا - ألمانيا يونيو 2021 آليانز آرينا، ميونيخ (ألمانيا)
فنلندا - روسيا يونيو 2021 كريستوفسكي، سانت بيترسبيرغ (روسيا)
تركيا - ويلز يونيو 2021 باكو الأولمبي، باكو (آذربيجان)
إيطاليا - سويسرا يونيو 2021 أولمبيكو، روما (إيطاليا)
أوكرانيا - مقدونيا الشمالية يونيو 2021 آرينا ناسيونالا، (بوخارست) رومانيا
الدنمارك - بلجيكا يونيو 2021 باركين، كوبنهاغن (الدنمارك)
هولندا - النمسا يونيو 2021 يوهان كرويف آرينا، أمستردام (هولندا)
السويد - سلوفاكيا يونيو 2021 كريستوفسكي، سانت بيترسبيرغ (روسيا)
كرواتيا - التشيك يونيو 2021 هامبدين بارك، غلاسكو (اسكتلندا)
إنجلترا - اسكتلندا يونيو 2021 ويمبلي، لندن (إنجلترا)
المجر - فرنسا يونيو 2021 بوشكاش آرينا، بودابست (المجر)
البرتغال - ألمانيا يونيو 2021 آليانز آرينا، ميونيخ (ألمانيا)
إسبانيا - بولندا يونيو 2021 لا كارتوخا، إشبيلية (إسبانيا)
إيطاليا - ويلز يونيو 2021 أولمبيكو، روما (إيطاليا)
سويسرا - تركيا يونيو 2021 باكو الأولمبي، باكو (آذربيجان)
أوكرانيا - النمسا يونيو 2021 آرينا ناسيونالا، (بوخارست) رومانيا
مقدونيا الشمالية - هولندا يونيو 2021 يوهان كرويف آرينا، أمستردام (هولندا)
فنلندا - بلجيكا يونيو 2021 كريستوفسكي، سانت بيترسبيرغ (روسيا)
روسيا - الدنمارك يونيو 2021 باركين، كوبنهاغن (الدنمارك)
التشيك - إنجلترا يونيو 2021 ويمبلي، لندن (إنجلترا)
كرواتيا - اسكتلندا يونيو 2021 هامبدين بارك، غلاسكو (اسكتلندا)
السويد - بولندا يونيو 2021 كريستوفسكي، سانت بيترسبيرغ (روسيا)
سلوفاكيا - إسبانيا يونيو 2021 لا كارتوخا، إشبيلية (إسبانيا)
ألمانيا - المجر يونيو 2021 آليانز آرينا، ميونيخ (ألمانيا)
البرتغال - فرنسا يونيو 2021 بوشكاش آرينا، بودابست (المجر)
المباراة الأولى لدور 16 يونيو 2021 يوهان كرويف أرينا، أمستردام (هولندا)
المباراة الثانية لدور 16 يونيو 2021 ويمبلي، لندن (إنجلترا)
المباراة الثالثة لدور 16 يونيو 2021 بوشكاش آرينا، بودابست (المجر)
المباراة الرابعة لدور 16 يونيو 2021 لا كارتوخا، إشبيلية (إسبانيا)
المباراة الخامسة لدور 16 يونيو 2021 باركين، كوبنهاغن (الدنمارك)
المباراة السادسة لدور 16 يونيو 2021 آرينا ناسيونالا، (بوخارست) رومانيا
المباراة السابعة لدور 16 يونيو 2021 كريستوفسكي، سانت بيترسبيرغ (روسيا)
المباراة الثامنة لدور 16 يونيو 2021 هامبدين بارك، غلاسكو (اسكتلندا)
ربع النهائي 1 يوليو 2021 كريستوفسكي، سانت بيترسبيرغ (روسيا)
ربع النهائي 2 يوليو 2021 آليانز آرينا، ميونيخ (ألمانيا)
ربع النهائي 3 يوليو 2021 باكو الأولمبي، باكو (آذربيجان)
ربع النهائي 4 يوليو 2021 أولمبيكو، روما (إيطاليا)
نصف النهائي 1 يوليو 2021 ويمبلي، لندن (إنجلترا)
نصف النهائي 2 يوليو 2021 ويمبلي، لندن (إنجلترا)
النهائي 11 يوليو 2021 ويمبلي، لندن (إنجلترا)
كلمات دالة:يورو 2020منتخب إسبانيامنتخب إيطاليامنتخب فرنسا

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