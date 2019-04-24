أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا 3-2 الدوري الإسباني

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً دراماتيكياً على ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف لاثنين ضمن المرحلة الـ 34 من الدوري الإسباني.

نجح ألفارو موراتا في تسجيل الهدف الأول لصالح الروخيبلانكوس في الدقيقة 9.

وعادل كيفين غاميرو للضيوف في الدقيقة 36 بعد متابعة رائعة.

وفي الدقيقة 49، نجح أنتوان غريزمان في إضافة الهدف الثاني لصاحب الضيافة.

وعدل دانييل باريخو النتيجة قبل انتهاء المباراة بأقل من ربع ساعة.

وفي الدقيقة 81، خطف آنخيل كوريا النقاط الثلاثة لأتلتيكو مدريد بتسجيل الهدف الثالث.

بهذه النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 52 نقطة في المركز السادس.