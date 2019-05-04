أهداف مباراة إسبانيول وأتلتيكو مدريد 3-0 الدوري الإسباني

سقط أتلتيكو مدريد أمام مستضيفه إسبانيول بثلاثيةٍ نظيفة في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

جاءت أهداف اللقاء عن طريق دييغو غودين مدافع أتلتيكو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وبورخا إيغليسياس (هدفان) الأول في الدقيقة 52 والثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 74 نقطة في المركز الثاني، علماً بأنه ضمن المشاركة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، فيما رفع إسبانيول رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن.

يذكر أن هذه الخسارة هي السادسة لأتلتيكو في الليغا هذا الموسم مقابل الفوز في 22 مباراة والتعادل في 8، فيما يعد هذا الفوز الثاني عشر لإسبانيول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في 11.