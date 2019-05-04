أهداف مباراة بايرن ميونيخ وهانوفر 3-1 الدوري الألماني

وسع بايرن ميونخ الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند في صدارة الدوري الألماني إلى 4 نقاط عبر الفوز على ضيفه هانوفر 3-1 اليوم السبت ضمن المرحلة الثانية والثلاثين، وبات على أعتاب الظفر باللقب.

وفي باقي المباريات فاز هيرتا برلين على شتوتغارت 3-1، وفولفسبورغ على نورنبيرغ 2-0، فيما تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ مع هوفنهايم 2-2، وفيردر بريمن مع بوروسيا دورتموند 2-2.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني دورتموند قبل مرحلتين من نهاية الموسم.