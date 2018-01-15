أهداف مباراة مانشستر يونايتد وستوك 3-0 الدوري الإنجليزي

مارسيال يحتفل بهدفه

سحق مانشستر يونايتد ضيفه ستوك سيتي بثلاثيةٍ نظيفة في اللقاء الذي جرى على ملعب أولد ترافورد لحساب المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من أنتونيو فالنسيا (9)، وأنتوني مارسيال (38)، وروميلو لوكاكو (72).

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وبهذا الانتصار، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى 12 نقطة.

أما ستوك سيتي، فبقي رصيده ثابتاً عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر.