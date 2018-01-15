سواريز يكشف عن سبب بكائه الشديد بعد انتقاله لبرشلونة

لويس سواريز

كشف لويس سواريز عن سر غريب يتعلق ببكائه عقب إصرار برشلونة على ضمه.

وكان الدولي الأوروغوياني مرشحاً للانتقال إلى البارسا قبل أن يرتكب خطأ فادحاً في كأس العالم 2014 حينما عض جيورجيو كييليني مدافع منتخب إيطاليا ليتعرض لإيقاف مدته أربعة أشهر.

لكن برشلونة أصر على رغبته في الحصول على خدمات سواريز من ليفربول بمقابل مادي ضخم، وهو ما كان كافياً لدفع المهاجم للبكاء بشدة وفقاً لما قاله بنفسه.

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وكشف سواريز في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كنت أعتقد أن ما فعلته سيتسبب بإنهاء حلمي بالانتقال إلى برشلونة، كنت سأفقد كل شيء.

"قبل استبعادي من كأس العالم تحدثت مع (أندوني) زوبيزاريتا المدير الرياضي لبرشلونة، وكذلك مع رئيس النادي، وأكد كلاهما لي أن النادي لا يزال يرغب بضمي، وليست لدي أية مشكلة في قول أني بكيت بسبب هذه الرغبة في ضمي".

وختم بقوله: "بعد ما فعلته كان من الصعب أن أنال الثقة. كان برشلونة رائعاً في التعامل معي وسأكون دائماً ممتناً لما فعله هذا النادي معي".