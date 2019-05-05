أهداف مباراة نابولي وكالياري 2-1 الدوري الإيطالي

حقق نابولي فوزاً صعباً على ضيفه كالياري بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو ضمن المرحلة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

جاء هدفا الفائز عن طريق درايس ميرتينز (85)، ولورينزو إينسيني (90+8 من ركلة جزاء)، بعدما تقدم الضيوف بهدف ليوناردو بافوليتي في الدقيقة 63.

وأكمل الفريق الخاسر اللحظات الأخيرة من اللقاء منقوصاً بعد طرد لاعبه آرتور لونيتا المتسبب بركلة الجزاء (90+7).

ورفع نابولي رصيده بهذا الانتصار إلى 73 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي رصيد كالياري ثابتاً عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.