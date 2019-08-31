أوساسونا يجبر برشلونة على التعادل في لقاء مثير

تعرض برشلونة لتعثر جديد في الدوري الإسباني بتعادله مع مستضيفه أوساسونا بهدفين لكلٍ منهما على ملعب آل سادار ضمن المرحلة الثالثة.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة السابعة عن طريق روبرتو توريس.

ومع انطلاق الشوط الثاني، قام إيرنيستو فالفيردي مدرب البارسا بالدفع بالشاب آنسو فاتي بديلاً لنيلسون سميدو.

وجاءت نتيجة التغيير سريعاً بهدف من صاحب الـ 16 عاماً برأسية إثر عرضية كارليس بيريز في الدقيقة 51.

بعدها أجرى فالفيردي تغييراً ثانياً حيث دفع بآرتور في مشاركته الأولى هذا الموسم بدلاً من رافينيا وسريعاً أيضاً أحرز البرازيلي الهدف الثاني لبرشلونة بعدما استلم الكرة من بيريز في الدقيقة 64 وبعد مهارة فردية منه وتصويبة قوية على يسار الحارس.

وقبل انتهاء المباراة بـ 10 دقائق، احتسب حكم المواجهة ركلة جزاء لصاحب الأرض ترجمها توريس بنجاح على يسار الحارس مارك أندريه تير شتيغين الذي ارتمى للجانب الآخر.

بهذه النتيجة، وصل برشلونة إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 6 نقاط.