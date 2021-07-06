أويارزابال: إسبانيا لا تخشى إيطاليا

أكد النجم ميكيل أويارزابال أن منتخب إسبانيا يواجه غريمه الإيطالي في نصف نهائي بطولة يورو 2020 اليوم بثقة ودون أي خوف.

ويلتقي الطرفان في نهائي مبكر مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي في أول مواجهات المربع الذهبي.

وقال نجم ريال سوسييداد: "إذا لعبنا بطريقتنا، فنحن قادرون على هزيمة أي خصم، علينا فقط الإيمان بأسلوبنا في كرة القدم.

"لدى إيطاليا نجوم مميزون، وستكون مواجهتهم في غاية التعقيد، لقد أظهروا مستواهم الرفيع، وندرك أنهم يمرون بمرحلة عظيمة، لكن الأمر نفسه ينطبق علينا".

إسبانيا تثق بأسلوبها

وختم قائلاً: "تدربنا على تنفيذ ركلات الترجيح خلال الأيام الأخيرة، وبالتأكيد فعل خصمنا الأمر ذاته، المسألة ليست كاليانصيب، فالكثير من العمل يتم لتحقيق النصر".

ويلاقي الفائز من هذه المواجهة بالمنتصر من لقاء نصف النهائي الآخر الذي سيجمع منتخبي إنجلترا والدنمارك في 11 من الشهر الجاري على ملعب ويمبلي أيضاً.