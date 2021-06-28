إسبانيا تتغلب على كرواتيا بصعوبة وتتأهل لربع نهائي يورو 2020

حقق منتخب إسبانيا فوزاً عسيراً على نظيره الكرواتي بخمسة أهداف لثلاثة بعد التمديد في المباراة المثيرة التي أقيمت بينهما على ملعب باركن ستاديون ضمن دور الـ 16 من بطولة يورو 2020.

بدأت الخطورة من عند الإسبان، عندما فرغ بابلو سارابيا لنفسه مساحة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة مذهلة، لكن تسديدته مرت بجوار القائم في الدقيقة 13.

بعدها بـ 3 دقائق أهدر كوكي نجم أتلتيكو مدريد هدفاً محققاً حين سدد من منطقة خطيرة للغاية، لكن حارس المرمى أمسكها بمنتهى السهولة.

في الدقيقة 19، تلقى مدافع كرواتيا فيدا كرة داخل منطقة جزاء فريقه بدا أنه لمسها بيده لكن الحكم لم يحتسب أي شيء لصالح إسبانيا.

وجاء الهدف الأول للكروات من سوء تعامل للثنائي بيدري والحارس أوناي سيمون، حيث أعاد لاعب برشلونة الكرة للخلف لكن الأخير استاء تقديرها لتسكن شباكه في الدقيقة 20.

طالب نجوم كرواتيا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 24 بعد لمسة يد على مدافع إسبانيا لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وصل خوسيه غايا بكرة خطيرة لمنطقة الجزاء وسدد في منتصف المرمى بالدقيقة 38 لكن الحارس تصدى لها ليتابعها سارابيا في المرمى معلناً عن تعادل إسبانيا.

مع نهاية الشوط الأول حرم سيمون غريمه آنتي ريبيتش من التسجيل لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي 1-1.

الشوط الثاني من لقاء إسبانيا وكرواتيا

أضاف سيزار آزبيليكويتا الهدف الثاني للماتادور في الدقيقة 57 برأسية.

وسجل ألفارو موراتا هدفاً لكن حكم الراية أعلن عن تسلل في الدقيقة 57.

وبعد 20 دقيقة، أضاف فيران توريس الهدف الثالث إثر تمريرة من باو توريس.

وقلص ميسلاف أورسيتش الفارق في الدقيقة 85 بتسديدة من مسافة قريبة سكنت شباك سيمون.

وقبل نهاية المباراة صنع أورسيتش نفسه هدف التعادل لزميله ماريو باشاليتش في الدقيقة الأخيرة.

وفي الشوطين الإضافيين، كادت كرواتيا أن تقلب النتيجة من جديد، لولا تألق سيمون والقائم.

وجاء هدف التقدم الإسباني من جديد عن طريق ألفارو موراتا الذي تلقى عرضية داني أولمو في الدقيقة 100 وحولها في الشباك بيسراه.

وأضاف ميكيل أويارزابال الهدف الخامس من صناعة أولمو أيضاً.

بهذه النتيجة، يتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة الفائز من لقاء منتخبي فرنسا وسويسرا.

أصغر لاعب وأكبر مسجل

أصبح بيدري غونزاليس لاعب برشلونة أصغر لاعب في تاريخ بطولات اليورو يشارك في الأدوار الإقصائية من البطولة بواقع 18 عاماً و215 يوماً ليكسر رقم واين روني الذي حققه مع إنجلترا ضد البرتغال حينما كان يبلغ من العمر 18 عاماً و244 يوماً.

كما أصبح آزبيليكويتا أكبر من يسجل في البطولة لمنتخب إسبانيا عن عمر 31 عاماً و304 يوماً.