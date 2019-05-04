إصابة صلاح في الرأس تثير مخاوف ليفربول

تعرض النجم محمد صلاح لإصابة قوية في الرأس خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مستضيفه نيوكاسل يونايتد على ملعب ساينت جيمس بارك ضمن المرحلة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واصطدم صاحب الـ 26 عاماً مع حارس نيوكاسل يونايتد مارتن دوبرافكا داخل منطقة الجزاء ليسقط على أرض الملعب ويسارع رجال الإسعاف لعلاجه.

ولم ينجح النجم المصري في النهوض واستكمال المباراة، ليخرج من الملعب على نقالة.

وكان صلاح قد أحرز الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بصعوبة 3-2، ليتصدر ترتيب هدافي الموسم الحالي من البطولة برصيد 22 هدفاً.

كما استعاد ليفربول صدارة ترتيب البطولة برصيد 94 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي سيخوض مباراته ضمن المرحلة ذاتها أمام ضيفه ليستر سيتي الاثنين المقبل.

يشار إلى أن ليفربول تنتظره مباراة مصيرية الثلاثاء القادم أمام برشلونة على ملعب آنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز البارسا بثلاثية نظيفة.