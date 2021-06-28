إكوادور تتعادل مع البرازيل وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا

فشل منتخب البرازيل في تحقيق الفوز لأول مرة في 11 مباراة لكنه نجح رغم ذلك في الفوز بصدارة المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا 2021 والتأهل لربع النهائي بعد تعادله 1-1 مع إكوادور في جويانيا اليوم الأحد.

بهذه النتيجة في الملعب الخالي بالمدينة الواقعة في وسط البرازيل، فشل السيليساو في الانتصار لأول مرة منذ خسارته 1-0 أمام الأرجنتين ودياً في نوفمبر 2019.

وكانت الدولة المضيفة ضمنت بالفعل التأهل في صدارة المجموعة الثانية وأراح المدرب تيتي العديد من لاعبيه الأساسيين ومنح فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية لغابرييل باربوسا وإيفرتون ودوغلاس لويز وفابينيو.

وتألق لوكاس باكيتا في غياب اللمسة الإبداعية التي كان يوفرها نيمار في الهجوم لكن أغلب لاعبي الصف الثاني الآخرين فشلوا في ترك بصمة رغم تقدم البرازيل 1-0 بنهاية الشوط الأول بفضل رأسية المدافع إيدير ميليتاو.

وفاز المنتخب البرازيلي بمبارياته الثلاث الأولى في المجموعة لكنه تراجع على نحو مفاجئ في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني وعادل البديل آنخيل مينا النتيجة لإكوادور بتسديدة قوية في الدقيقة 53.

ولم يستعد المنتخب البرازيلي تفوقه إلا بعد اشتراك كاسيميرو بدلاً من دوغلاس لويز بعد مرور 60 دقيقة.

غير أن الفريقين لم يصنعا العديد من الفرص الحقيقية ولعبا بهدوء في ظل التعادل الذي كان يناسب كل منهما.

وبعد فوز بيرو 1-0 على فنزويلا في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية، انضمت بيرو إلى البرازيل وكولومبيا وإكوادور في ربع النهائي، بينما خرجت فنزويلا من البطولة.

وتضرر منتخب فنزويلا بشدة في المراحل الأولى من البطولة عندما أصيب ثمانية من لاعبيه على الأقل بكوفيد-19.

وستتحدد مواجهات ربع النهائي بعد الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

وضمنت منتخبات الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي بالفعل التأهل إلى دور الثمانية.

فيما خرجت بوليفيا من البطولة بعد خسارتها مبارياتها الثلاث حتى الآن.