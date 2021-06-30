إنجلترا تنهي هيمنة ألمانيا التاريخية بعدة أرقام قياسية

سجل منتخب إنجلترا أرقاماً قياسية بفوزه على غريمه الألماني بهدفين دون رد في دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 والصعود لربع النهائي.

وحقق فريق الأسود الثلاثة 10 أرقام قياسية وتاريخية خلال 90 دقيقة، في مقدمتها الانتصار الأول على الماكينات في دور خروج المغلوب بعد 1966، والفوز الأول في ويمبلي بعد 46 عاماً.

حقق منتخب إنجلترا مكاسب كثيرة بالفوز الذي حققه على ألمانيا، إذ يعتبر بمثابة إنهاء لهيمنة واضحة وتاريخية للمانشافت في البطولات الكبرى، سواء كأس أوروبا أو كأس العالم.

وتمكنت إنجلترا من إقصاء ألمانيا في دور خروج المغلوب ببطولة كبيرة لأول مرة منذ عام 1966، وحققت الفوز الأول على ملعب ويمبلي منذ عام 1975 أي بعد 46 عاماً والفوز الأول في بطولة كبيرة منذ عام 2000.

وحافظ منتخب "الأسود الثلاثة" على نظافة شباكه في أول 4 مباريات في يورو 2020، ولأول مرة في بطولة كبيرة منذ مونديال 1966، عندما توج باللقب الوحيد في تاريخه، بجانب كونه المنتخب الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في هذه النسخة.

بيكفورد يحافظ على نظافة شباك إنجلترا

ووصل جوردان بيكفورد حارس إنجلترا إلى 350 دقيقة دون استقبال أي هدف، ليصبح صاحب أفضل سجل لحارس إنجليزي في تاريخ كأس أوروبا، وأكثر حارس مرر تمريرات طولية متقنة بمعدل 43 تمريرة في البطولة.

وأصبح رحيم ستيرلينغ أول لاعب في تاريخ إنجلترا يسجل 3 أهداف متتالية في اليورو، بجانب كونه ثالث أكثر هداف لبلاده في تاريخ اليورو بـ 3 أهداف، ولا يتقدم عليه حالياً سوى آلان شيرار بـ 7 أهداف وواين روني بـ 6 أهداف.

سجل هاري كين 30 هدفاً مع إنجلترا تحت إشراف غاريث ساوثغيت، ويسبقه غاري لينيكر الذي سجل 35 هدفاً تحت قيادة بوبي روبسون.

عادل كين رقم روني في عدد الأهداف التي سجلها في البطولات الكبرى، برصيد 7 أهداف ويسبقهما لينيكر (10 أهداف) وشيرار (9 أهداف).