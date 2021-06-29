ستيرلينغ وكين يقودان إنجلترا للإطاحة بألمانيا من يورو 2020

تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي بطولة يورو 2020، بعد التغلب على نظيره الألماني بهدف دون رد في القمة التاريخية التي شهدها ملعب ويمبلي ضمن دور الـ 16.

بداية الخطورة كانت بتسديدة بعيدة من ليون غوريتسكا في الدقيقة الخامسة على مرمى إنجلترا، تصدى لها الحارس جوردان بيكفورد بسهولة.

وكانت ألمانيا على وشك إكمال المباراة بعشرة لاعبين، بعد عرقلة غوريتسكا لديكلان رايس على حدود منطقة الجزاء لكن الحكم اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء.

وكادت تسديدة صاروخية من رحيم ستيرلينغ منتصف الشوط الثاني أن تسفر عن الهدف الأول للإنجليز، قبل أن يبعدها الحارس مانويل نوير عن مرماه ببراعة.

وهدأت الأمور كثيراً بعد هذه الهجمات، لتتجه المواجهة نحو وقت إضافي بسبب ضعف المردود الهجومي للفريقين من خلال تيمو فيرنر للمانشافت وهاري كين الذي أهدر أكثر من فرصة سهلة لمنتخب الأسود الثلاثة.

وقرر المدرب غاريث ساوثغيت التدخل في الدقيقة 69 بإدخال جاك غريليش مكان بوكايو ساكا، فيما خرج فيرنر ودخل سيرج غنابري بدلاً منه.

إنجلترا تسجل مرتين في غضون 11 دقيقة

جاء التبديل الإنجليزي بنتيجة سريعة، بهدف قاتل من ستيرلينغ في الدقيقة 75 من هجمة بدأها بنفسه وساعده فيها كين.

وبعد 6 دقائق، سنحت لتوماس مولر الفرصة الأخطر لألمانيا، من انفراد صريح، لكن نجم بايرن ميونيخ أطاح بالكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى بيكفورد.

وابتسم الحظ أخيراً لكين في الدقيقة 86، بهدف من رأسية متقنة إثر عرضية من غريليش.

وسيعزز هذا الفوز من حظوظ إنجلترا في المنافسة على اللقب، حيث يواجه الفائز من مواجهة السويد وأوكرانيا الليلة في ربع النهائي.

على الجانب الآخر، خاض المدرب يواكيم لوف المباراة الأخيرة له على رأس الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا، لتنتهي رحلته مع المانشافت بهذه الصورة المخيبة.