إنجلترا تهزم التشيك وكرواتيا تتجاوز اسكتلندا في يورو 2020

أكد منتخب إنجلترا صدارته للمجموعة الرابعة في بطولة يورو 2020 بعد التغلب على ضيفه التشيكي بهدف دون رد على ملعب ويمبلي.

دخلت إنجلترا اللقاء وسط حملة شديدة من الانتقادات، بعد المستوى المحبط أمام اسكتلندا في مباراة الجولة الماضية التي انتهت بالتعادل من دون أهداف.

وأشرك المدرب غاريث ساوثغيت جاك غريليش وبوكايو ساكا إلى جانب رحيم ستيرلينغ وهاري كين في خط الهجوم.

كانت الأفضلية من ناحية السيطرة على الكرة لصالح إنجلترا، لكن من دون تشكيل الخطورة المطلوبة على مرمى التشيك.

على الجانب الآخر لم يكن الفريق التشيكي في أفضل حالاته، حيث لم يصل كثيراً لمرمى الحارس جوردان بيكفورد طوال أحداث اللقاء رغم التاخر.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ستيرلينغ برأسية في الدقيقة 12 من صناعة غريليش، ليمنح فريقه الكثير من الأريحية منذ البداية.

كرواتيا تحسم التأهل على حساب اسكتلندا

وفي مواجهة أخرى أكثر إثارة، تمكنت كرواتيا من حسم بطاقة التأهل والنجاة من الخروج، بالفوز على اسكتلندا بثلاثة أهداف لهدف على ملعب هامبدن بارك.

جاء هدف الكروات الأول عن طريق نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 17، قبل أن يعادل كالوم ماغريغور النتيجة في الدقيقة 42.

لكن لوكا مودريتش منح كرواتيا هدف التقدم في الدقيقة 62 بمساعدة ماتيو كوفاتشيتش.

وأطلق إيفان بيريشيتش رصاصة الرحمة على المنتخب الاسكتلندي في الدقيقة 77 محرزاً الهدف الثالث.

نتائج الليلة منحت إنجلترا صدارة المجموعة الرابعة، تليها كرواتيا في المركز الثاني، والتشيك ضمن أفضل المنتخبات التي حققت المركز الثالث، بينما ودعت اسكتلندا البطولة بعدما تجمد رصيدها عند نقطة وحيدة.

ترتيب المجموعة الرابعة النهائي من يورو 2020