إنريكي : مواجهة إسبانيا وإيطاليا وجبة دسمة لمحبي كرة القدم

أشاد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا بلاعبيه رغم الخسارة بركلات الترجيح أمام نظيره الإيطالي في نصف نهائي بطولة يورو 2020.

وتعادل الطرفان 1-1 خلال الزمنين الأصلي والإضافي ليحتكما لركلات الترجيح التي خسرها لا روخا بنتيجة 4-2 بعدما أهدر داني أولمو وألفارو موراتا ركلتيهما، ليبلغ الآتزوري نهائي البطولة بصعوبة شديدة.

وقال إنريكي بعد اللقاء لشبكة "راي" الإيطالية: "أنا سعيد بما شاهدته، كان المستوى مذهلاً بين منتخبين من الطراز الرفيع حاولا تقديم كرة قدم جذابة، أعتقد أن اللقاء كان وجبة دسمة لعشاق كرة القدم".

إنريكي يهنىء إيطاليا

وأضاف: "أقدم التهاني لمنتخب إيطاليا وأتمنى أن يقدم أداءً مميزاً أيضاً في النهائي في محاولة منه للفوز باللقب.

"ليس لدي أي نوع من الندم، بذل الجميع قصارى جهدهم، بدأت إيطاليا بزخمٍ عالٍ، مثلنا تماماً، كان الأمر أشبه بسيارتين رياضيتين تسابقان بعضهما، قدم الطرفان أفضل المستويات في البطولة حتى الآن".

ويلتقي منتخب إيطاليا في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين منتخبي إنجلترا والدنمارك.