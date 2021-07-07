إنريكي: موراتا سدد ركلته أمام إيطاليا وهو مصاب

كشف لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا أن ألفارو موراتا سدد ركلته الترجيحية أمام نظيره الإيطالي في نصف نهائي بطولة يورو 2020 وهو يعاني من إصابة.

وتأهل الإيطاليون إلى النهائي بعد الفوز بركلات "الحظ" بنتيجة 4-2 عقب التعادل في الزمن الأصلي والإضافي للمواجهة بهدف لهدف.

وأهدر مهاجم يوفنتوس الركلة التي تصدى لها الحارس جيانلويجي دوناروما لتكون عاملاً مهماً منح الآتزوري بطاقة التأهل إلى النهائي.

وقال المدير الفني بعد اللقاء: "انبرى موراتا لتنفيذ الركلة وهو يشكو من إصابة في العضلة الضامة، وهذا يخبركم بالكثير عن شخصيته، ومع ذلك، أراد تحمل المسؤولية والتسديد".

موراتا فخور بلاعبي إسبانيا رغم حسرة الخروج

بدوره، قال المهاجم الذي شارك في اللقاء بديلاً أنه فخور بزملائه في المنتخب على ما قدموه رغم حسرة الخروج في نهاية المطاف.

وتعرض نجم أتلتيكو مدريد وريال مدريد وتشيلسي السابق لحملة انتقادات عبر وسائل الإعلام في بلاده جراء إضافته غير المقنعة خلال الفترات الأولى من البطولة، لكن له الفضل في تعادل الإسبان مع الآتزوري كونه سجل الهدف الذي نقل المواجهة إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح.