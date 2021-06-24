إنريكي: ميسي عبقري مثل بيتهوفن ودالي

أشاد لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق الذي يتولى حالياً مسؤولية تدريب منتخب إسبانيا، ليونيل ميسي ووصفه بأنه "عبقري مثل بيتهوفن أو دالي".

أمضى إنريكي ثلاث أعوام أشرف خلالها على "ليو" بين عامي 2014 و 2017، وتذوق معه المجد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ماذا قال إنريكي عن ميسي؟

تحدث مدرب لاروخا إلى قناة TV3 وقال: "من المستحيل أن يتحرك شخص بالكرة بهذه السرعة مثله".

وأضاف: "الخسارة بالنسبة له صعبة للغاية. يمكنك رؤيتها في اليوم التالي، بعد المباراة. في كرة القدم، ميسي عبقري تماماً مثل بيتهوفن أو دالي" في إشارة إلى الموسيقار العظيم لودفيغ فان بيتهوفن والفنان سالفادور دالي.

وأضاف: "ميسي آلة تنافسية. إذا كان في البداية قد واجه لاعباً مخضرماً أو أكثر أنانية ولم يكن رونالدينيو، لكان سيواجه المزيد من المشاكل".

إلى أين وصل مسلسل تجديد عقد ميسي مع برشلونة؟

كشفت مصادر موقع "جول" أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن تجديد العقد، وعلى الرغم من المحادثات الجارية، إلا أن جوان لابورتا رئيس البارسا يأمل في التوصل إلى حل خلال الفترة القادمة.

ويتواجد ميسي حالياً مع منتخب الأرجنتين المشارك في بطولة كوبا أمريكا 2021، لذلك لم يكن في عجلة من أمره لإتخاذ قرار بشأن مستقبله، ولا يزال مسؤولو النادي الكتالوني متفائلين بأن اللاعب الذي سجل 672 هدفاً للفريق يمكن الاحتفاظ به.