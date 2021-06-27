إنريكي يزيل توتر لاعبي إسبانيا

حرص مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي على رفع الضعوط عن كاهل لاعبيه في المعسكر قبيل مباراة ثمن نهائي يورو 2020، باصطحابهم لتناول الغداء في مطعم بوسط مدريد.

وهذه هي المرة الثالثة التي يصطحب فيها المدرب اللاعبين خارج المعسكر لتناول الطعام خارجه.

وكانت أول مرتين في مطعمين قريبين من المعسكر، لكن الحافلة نقلت اللاعبين إلى وسط مدريد لتناول الطعام في مطعم آردي الذي كان قد تم حجزه من أجلهم.

ولم يتصل اللاعبون بأي شخص في المطعم، الذي جاءت زيارته للتنفيس عن اللاعبين الممنوعين من رؤية أصدقائهم وأقاربهم بسبب جائحة كورونا.

ويواجه المنتخب الإسباني نظيره الكرواتي غداً الاثنين في كوبنهاغن في مباراة ثمن النهائي.

وعاد الفريق إلى التدريبات أمس السبت، وهي كانت الحصة التدريبية الأخيرة في إسبانيا قبل السفر اليوم الأحد إلى الدنمارك.

لقاء مرتقب بين إسبانيا وكرواتيا

وستلتقي كرواتيا وإسبانيا في ثمن النهائي بعد معاناة من أجل التأهل في مباراتيهما الأخيرتين أمام اسكتلندا وسلوفاكيا، حيث سيتواجهان على ملعب باركين في كوبنهاغن، والتي ستمثل أيضاً مواجهة بين نجمي ريال مدريد وبرشلونة، لوكا مودريتش وسيرجيو بوسكيتس، اللذين سبق لهما اللعب ضد بعضهما البعض في العديد من المرات بالكلاسيكو.

وتعد المباراة صعبة على الجانبين، فإسبانيا، ملكة الاستحواذ والتمرير، أنهت أخيراً معاناتها في هز الشباك بخماسية في مرمى سلوفاكيا، أما لوكا مودريتش ورفاقه ففازوا في مباراتهم الأخيرة على اسكتلندا 3-1 بعد تسجيل هدف وحيد في المباراتين السابقتين (1-1 أمام التشيك)، وقبلها خسارة أمام إنجلترا بهدف نظيف، لينهوا الشكوك التي حامت حول منتخب «رقعة الشطرنج».

إسبانيا تريد التتويج بلقب لم يغب عنها خلال آخر 3 نسخ إلا في النسخة الأخيرة بعد أن فشلت في التتويج باللقب الثالث توالياً على مستوى يورو 2020 بعد تتويجها في 2008 و2012.