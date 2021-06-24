اتصالات مكثفة بين راموس وباريس سان جيرمان

رغم ما تردد عن اهتمام ناديين إنجليزيين وثالث إيطالي، بالحصول على خدمات النجم سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق، فإن موقع "جول" بنسخته الفرنسية قال أن ثمة اتصالات هاتفية عديدة جرت بينه وبين باريس سان جيرمان الذي يسعى لتدعيم دفاعه بنجم صاحب خبرة كبيرة، خاصة في دوري الأبطال.

وأضاف الموقع أن الساعات الأخيرة شهدت هذه الاتصالات المكثفة، لكن النادي الباريسي لم يقدم حتى الآن عرضاً رسمياً للاعب الإسباني، وإن كان الجانبان اتفقا على مواصلة المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال الموقع أن راموس يرى في مشروع سان جيرمان فرصة ممتازة له على المستويين الرياضي والمادي.

راموس يطالب بعقد لموسمين

وكشف المدافع منذ رحيله عن ريال، نواياه ورغباته المتمثلة في الحصول على عقد مدته عامان عوضاً عن عام واحد، وهو الشرط الذي رفضه النادي الملكي الذي عرض التجديد لموسم واحد.

وأشار الموقع إلى أن صاحب الـ 35 عاماً يرى في نفسه القدرة والكفاءة على اللعب على أعلى مستوى احترافي، ومواصلة مسيرته وهو في القمة، مع أي نادٍ أوروبي كبير.

واختتم الموقع تقريره بأن قنوات الاتصال ما زالت مفتوحة بين راموس وباريس سان جيرمان، وربما يطرأ جديد خلال الساعات أو الأيام المقبلة.