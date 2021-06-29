اجتماع حاسم لتحديد مصير رونالدو مع يوفنتوس

جاء خروج منتخب البرتغال المبكر من بطولة يورو 2020 بالخسارة في دور الستة عشر أمام نظيره البلجيكي، ليمثل نهاية حزينة لموسم القائد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وفاز يوفي في موسم 2019-2020 بلقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، وتمكن من حجز مقعده في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بشق الأنفس، باحتلال المركز الرابع، بعد تسعة مواسم من السيطرة على اللقب.

والآن، حان وقت العطلة بالنسبة لـ "صاروخ ماديرا"، لكن اللحظة التي طال انتظارها لتحديد مستقبله مع يوفنتوس حانت بالفعل.

ويترقب مسؤولو ومشجعو يوفنتوس قرار رونالدو، والذي سيكون من شأنه أن يحدد خارطة الطريق للنادي الإيطالي في سوق الانتقالات، على المستوى التكتيكي والاقتصادي.

رونالدو يتقاضى 31 مليون يورو سنوياً

ويرتبط رونالدو بعقدٍ مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2022، يحصل بموجبه على 31 مليون يورو صافية، لكن استمراره في ملعب آليانز ستاديوم غير مؤكد حتى الآن.

وقالت شبكة "راي سبورت" الإيطالية أن اجتماعاً حاسماً مع رئيس يوفنتوس أندريا آنييلي سيعقد مع نهاية الأسبوع الجاري، وسيشهد أيضاً حضور جورجي مينديش وكيل أعمال الهداف البرتغالي.

علاوة على ذلك، ومع عودة ماسيميليانو آليغري إلى قيادة يوفي الفنية، سيكون من الضروري أيضاً مناقشة المشروع الفني الذي سيتم اعتماده.

ويبدو أن رونالدو يفكر كثيراً بمستقبله مع البيانكونيري، حيث أوضح في 14 من الشهر الجاري خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة البرتغال ضد المجر في افتتاح بطولة يورو 2020: "كل ما يحدث سيكون للأفضل، بغض النظر عما إذا كنت سأبقى في يوفنتوس أو أغادر".

ومن الواضح أن يوفنتوس مستعد لقبول قرار رونالدو أياً كان القرار، وهو ما سيحدد كما ذكرنا توجهات الفريق في سوق الانتقالات.