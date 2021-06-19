الأرجنتين تتغلب على أوروغواي بهدف نظيف في كوبا أمريكا

تغلب منتخب الأرجنتين على نظيره الأوروغوياني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت فجر السبت على ملعب ماني غارينشيا الوطني في البرازيل ضمن بطولة كوبا أمريكا 2021.

أحرز هدف الأرجنتين غويدو رودريغيز في الدقيقة 13 من الشوط الأول.

ولم تفز أوروغواي على الأرجنتين في كوبا أمريكا منذ 1989 وتأخرت بهدف مبكر بضربة رأس من رودريغيز.

وتحتل أوروغواي المركز الأخير في المجموعة الأولى بدون نقاط من مباراة مثل بوليفيا التي خسرت مباراتين حتى الآن.

وتقدمت الأرجنتين إلى صدارة المجموعة متساوية مع تشيلي التي فازت 1-0 على بوليفيا، ولدى باراغواي ثلاث نقاط من مباراة واحدة.