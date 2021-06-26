الأهلي يهزم الترجي بثلاثية ويتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

ضرب الأهلي المصري منافسه الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب السلام ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جاءت الأهداف عن طريق كل من علي معلول من ركلة جزاء، ومحمد شريف، وحسين الشحات ليصبح مجموع المباراتين (4-0) بعد فوز الشياطين الحمر في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره كايزر تشيفس الجنوب إفريقي في المباراة النهائية، الذي سيقام في 17 من الشهر القادم على ملعب المركب الرياضي بمحمد خامس بالمغرب.

وكان بطل جنوب إفريقيا صعد للمباراة النهائية عقب الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بهدف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تفاصيل مباراة الأهلي والترجي

عبد الرؤوف بن غيث حاول تسجيل هدف التقدم للترجي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن محمد الشناوي تألق وأبعد الكرة لركنية.

الأهلي رد بعد ذلك عن طريق عرضية من طاهر محمد طاهر لكنها مرت من أمام مهاجمي الأهلي وشتت دفاع الترجي الكرة.

الدقيقة 38 استطاع الأهلي تسجيل هدف التقدم عن طريق الدولي التونسي علي معلول بعدما سدد الكرة في منتصف المرمى لتصبح النتيجة (1-0) للأهلي.

وجاء الهدف من ركلة جزاء بعد عرقلة طاهر محمد طاهر من إلياس الشتي ليتعرض لعقوبة الطرد ويكمل الترجي اللقاء بـ 10 لاعبين.

محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 56 مرر كرة رائعة لصالح محمد شريف الذي انفرد بالمرمى ليسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وسجل البديل حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 60 بعد انفراده، إلا أن الحكم المساعد رفع الراية بداعي التسلل، قبل أن يحتسب الفار الهدف.

وكاد محمد شريف أن يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 66 عن طريق كرة عرضية من أكرم توفيق لكن بنشريفية تألق وأبعد الكرة لركنية.