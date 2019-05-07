الاتحاد الآسيوي يطرح حقوقه الإعلامية في السعودية

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء دعوة للمشاركة في عطاء الحقوق الإعلامية خلال الفترة 2021-2024 في المملكة العربية السعودية.

ويتضمن العطاء الحقوق الإعلامية لمسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك بطولة كأس آسيا وتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

كما يتضمن العطاء مسابقات الأندية، وهي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

ويشتمل العطاء أيضاً على مجموعة من البطولات القارية المهمة مثل كأس آسيا للسيدات 2022 وبطولات الفئات العمرية للرجال والسيدات وبطولة كرة الصالات.

وتشترط المناقصة أن يقوم الشريك التجاري للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم أفضل تقنيات البث التلفزيوني واستقطاب الجمهور والبرامج المميزة والإبداعية، وتقديم الحلول الإعلامية الحديثة من أجل المساهمة في نمو هذه البطولات على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية.

والتزاماً بأهمية وقيمة الحقوق الإعلامية، أكد الاتحاد الآسيوي التزامه بإدارة المنافسة وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والحوكمة الجيدة، بالاستناد على أسس الاحترافية والقيادة القوية.

وتركز المناقصة على الاستفادة من الاهتمام المتزايد بالحقوق الإعلامية، وبما يتناسب مع ارتفاع نوعية البطولات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتزايد أعداد عشاق كرة القدم في أكبر قارات العالم.