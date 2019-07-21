"الخماسية" تقرب محرز من جائزة الأفضل في إفريقيا

اقترب النجم رياض محرز، قائد منتخب الجزائر وجناح مانشستر سيتي من حصد لقب أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2019، خلال الحفل الذي سيقام في الغردقة المصرية في يناير المقبل.

ورفع محرز في القاهرة، لقبه الخامس خلال الموسم (كأس أمم إفريقيا)، وربما يكون الأغلى على الإطلاق، كونه حقق لقباً غاب عن الجزائر منذ 29 عاماً.

وسبق للدولي الجزائري أن توج بـ 4 بطولات مع مانشستر سيتي خلال الموسم، حيث ظفر بلقب كأس إنجلترا، والدرع الخيرية، والسوبر الإنجليزي، إلى جانب حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يتوج بلقب كأس إفريقيا مع منتخب الجزائر.

وأصبح المتوج بالدوري الإنجليزي مرتين مع ليستر ومان سيتي، قريباً من الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الثانية، بعدما سبق وفاز بذات الجائزة عام 2016، بعد إنجازه الأسطوري بحصد لقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، والفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، خلال نفس العام.